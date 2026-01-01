Acilia, muore a 63 anni per l’esplosione di un petardo: tragedia in strada

ACILIA - Tragedia nella serata di oggi ad Acilia, alla periferia di Roma, dove un uomo di 63 anni, di origini moldave, ha perso la vita in seguito all’esplosione di un petardo avvenuta in strada. L’episodio si è verificato in via Corte Maggiore, all’altezza del civico 23.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo riverso a terra in condizioni gravissime. La vittima presentava ustioni al volto e al torace, ferite da schegge e l’amputazione di una mano. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 63enne non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate e la copiosa emorragia si sono rivelate fatali.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe fatto esplodere autonomamente un petardo, che gli sarebbe deflagrato tra le mani provocando le ferite mortali. L’esplosione ha causato anche danni ai vetri di alcune auto parcheggiate lungo la strada, ma fortunatamente non si registrano altri feriti.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’autopsia sul corpo della vittima, al fine di accertare con precisione le cause del decesso.

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati all’uso di materiali pirotecnici, soprattutto in ambito urbano, dove anche un singolo gesto può trasformarsi in una tragedia.