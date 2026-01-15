Addio a Giovanni Memola, ex sindaco di Bari e figura storica del socialismo riformista

BARI – È scomparso all’età di 90 anni, ingegnere e ultimo sindaco di Bari eletto dal Consiglio comunale prima dell’introduzione del voto diretto per il primo cittadino. Memola ha ricoperto numerosi incarichi nella vita politica cittadina, tra cui quello di consigliere comunale, assessore dal gennaio 1992 al settembre 1993 e, infine, sindaco a partire dal 27 ottobre 1994, guidando la città in un periodo turbolento segnato da crisi e inchieste giudiziarie.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il cordoglio proprio e della città: “Oggi Bari perde una figura di riferimento della sua storia politica. Interprete di primo piano del socialismo riformista, Giovanni Memola è stato protagonista della vita politico-amministrativa cittadina negli anni complessi e turbolenti della transizione tra la Prima e la Seconda Repubblica”.

Leccese ha ricordato il percorso politico e istituzionale di Memola: eletto consigliere comunale nel 1985 dopo l’esperienza come presidente di un’unità sanitaria locale, fu sostenitore delle politiche riformiste che hanno ispirato il governo cittadino di quegli anni. È stato l’ultimo sindaco a essere eletto dal Consiglio comunale, prima della riforma che introdusse l’elezione diretta del sindaco, cambiando profondamente il rapporto tra istituzioni e cittadini.

“Alla sua famiglia giunga l’abbraccio e la vicinanza dell’intera città di Bari”, ha concluso il primo cittadino.