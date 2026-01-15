Flash mob a Bari per il popolo iraniano: “Scendiamo in piazza per la libertà”

BARI - Bari scende in piazza per il popolo iraniano. Sabato 17 gennaio, alle ore 10.30, in corso Vittorio Emanuele, all’altezza della Statua Ceroli, è in programma un flash mob di solidarietà a sostegno di chi in Iran continua a lottare per la libertà, la democrazia e i diritti fondamentali.

L’iniziativa è un appello rivolto alla cittadinanza italiana e alla comunità iraniana presente sul territorio affinché non si spengano i riflettori su una crisi umanitaria e politica che, secondo i promotori, ha raggiunto livelli drammatici. In Iran, denunciano gli organizzatori, la repressione è diventata parte della quotidianità: violenze di Stato, persecuzioni, arresti arbitrari e una popolazione stremata dalla paura e dalla fame.

A rendere la situazione ancora più grave, sottolineano, è l’oscuramento delle comunicazioni imposto dal regime a partire dall’8 gennaio, con blackout informativi e censura sistematica. Un tentativo, secondo gli attivisti, di isolare il Paese e impedire che il mondo venga a conoscenza delle violenze in corso e del grido di protesta che attraversa la società iraniana.

“Essere neutrali oggi significa voltare le spalle alla storia”, affermano i promotori del flash mob, ribadendo la necessità di rompere il muro di silenzio e di schierarsi apertamente dalla parte del popolo iraniano. La manifestazione intende sostenere il diritto all’autodeterminazione, nel rispetto della capacità del popolo iraniano di guidare la propria rivoluzione verso la libertà, senza interventi esterni di carattere neocoloniale che rischierebbero di alimentare nuovi conflitti.

Il futuro dell’Iran, ribadiscono gli organizzatori, appartiene alle donne, ai giovani e ai lavoratori che stanno pagando un prezzo altissimo per il loro desiderio di cambiamento, sfidando un regime che reprime anche i simboli più semplici di libertà personale.

All’iniziativa aderiscono numerose realtà politiche, sindacali e associative, tra cui PD Puglia, GD Puglia, AVS Puglia, Italia Viva Puglia, Partito Socialista Puglia, CGIL Puglia, ARCI Puglia, ANPI Puglia, Libera Puglia, Unione degli Studenti Medi Puglia, Legacoop Puglia, Antigone, Rete Puglia e diverse altre organizzazioni del mondo del volontariato e dell’associazionismo.

“Facciamo sentire al mondo che il desiderio di libertà non si può giustiziare”, è l’appello finale degli organizzatori, che invitano cittadini e cittadine a partecipare al flash mob per esprimere vicinanza e solidarietà a chi, in Iran, continua a lottare per un futuro libero e democratico.