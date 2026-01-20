Addio a Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex patron del Lecco

CANOSA DI PUGLIA – È scomparso Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa Calcio ed ex patron del Lecco, lasciando un grande vuoto nel mondo del calcio italiano. La notizia ha subito raccolto messaggi di cordoglio da tifosi, dirigenti e appassionati, mentre il Canosa Calcio ha voluto ricordarlo con un commosso comunicato ufficiale.

Imprenditore e uomo di sport, Di Nunno aveva lasciato un segno indelebile nei club che ha guidato. A Canosa, fu presidente dei rossoblù tra il 1983 e il 1986 in Serie D, mentre a Lecco contribuì a riportare la squadra in Serie B dopo cinquant’anni, portandola all’attenzione del panorama nazionale.

“Nonostante la lontananza, Paolo non ha mai mancato di sottolineare l’attaccamento alle proprie radici e alla sua città d’origine, Canosa di Puglia”, si legge nel comunicato della società pugliese. Solo pochi mesi fa, aveva ripreso i contatti con il Canosa Calcio come presidente onorario, seguendo la squadra con entusiasmo e partecipando simbolicamente alla vita del club.

Dirigente schietto e talvolta sopra le righe, Di Nunno era molto amato dai tifosi per la sua genuinità e la passione per il calcio, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo percorso sportivo e umano.

Il Canosa Calcio si stringe attorno alla famiglia, esprimendo il proprio cordoglio e ricordando Paolo come uomo, imprenditore e protagonista di una lunga storia sportiva.

“Non dimenticheremo mai l’entusiasmo con cui aveva inteso sposare nuovamente la causa del Canosa Calcio. Ciao Paolo, A Dio!” conclude il comunicato.