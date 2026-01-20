Puglia, prima riunione su pronto soccorso: Decaro e Pentassuglia fanno il punto con direttori Asl e Ps

BARI – Prima riunione ufficiale in Regione Puglia per affrontare le criticità dei pronto soccorso. Il presidentee l’assessore alla Sanitàhanno incontrato oggi i direttori generali, i direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli IRCCS pubblici e dei pronto soccorso, insieme al direttore del dipartimento Salutee alla direttrice dell’Aress

Al centro del confronto, le difficoltà dell’emergenza-urgenza, con particolare attenzione ai “colli di bottiglia” che rallentano l’afflusso dei pazienti e l’uscita dai pronto soccorso, spesso congestionati da persone senza reale urgenza e dalla scarsità di posti letto per i casi gravi.

Decaro ha sottolineato la carenza di medici nel settore emergenza-urgenza e 118, fenomeno comune a tutte le regioni italiane, e ha citato l’esperienza della Calabria che ha assunto medici dall’estero. “È necessario rafforzare la sanità territoriale – ha aggiunto – attraverso le Case di comunità e gli ospedali di comunità, in modo da alleggerire i pronto soccorso e garantire accoglienza alle persone che realmente necessitano di urgenza”.

Un altro punto chiave riguarda la qualità dell’accoglienza, per migliorare sia l’esperienza dei pazienti sia le condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

L’assessore Pentassuglia ha precisato che la riunione ha permesso di analizzare azienda per azienda i dati sugli accessi e sulla gestione dei pronto soccorso, evidenziando criticità e ipotesi di nuovi modelli organizzativi basati sulla continuità assistenziale, coinvolgendo tutti gli operatori sanitari. Il confronto proseguirà domani con incontri approfonditi su tutte le strutture e territori pugliesi.