Aggressione su un bus Bari-Acquaviva: guardia giurata ferita, intervengono i carabinieri a Sannicandro

BARI - Momenti di tensione su un autobus di linea partito da Bari e diretto ad Acquaviva delle Fonti. Durante il tragitto, a bordo del mezzo si è verificato un parapiglia in seguito a una presunta aggressione ai danni di una guardia giurata in servizio.

Secondo le prime informazioni, un uomo di origine straniera avrebbe avuto un alterco con l’addetto alla vigilanza, degenerato poi in uno scontro fisico. La situazione ha costretto l’autista a interrompere la corsa e a fermare il bus nel territorio di Sannicandro di Bari per evitare ulteriori rischi ai passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati per riportare la calma e ricostruire l’accaduto. I militari hanno identificato i presenti e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Non risultano, al momento, feriti gravi tra i passeggeri. Il servizio è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni delle forze dell’ordine, con inevitabili disagi per l’utenza.