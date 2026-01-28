Al Demodè torna Teenage Dream: il party anni 2000 che ha conquistato l’Italia

MODUGNO - Venerdì 15 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), giunto alla sua venticinquesima stagione farà tappa “Teenage Dream”, il format party apprezzato in tutta Italia che propone un revival degli anni 2000 attraverso una proposta artistica variegata, offrendo un viaggio immersivo nell’immaginario dei telefilm e delle hit che hanno segnato l’adolescenza della Generazione Z, riportando sul palco atmosfere, coreografie e sonorità che hanno reso iconici programmi come “High School Musical”, “Hannah Montana” e “Camp Rock”.Nato all’inizio del 2023 da un’idea dell’illustratrice Valentina Savi, conosciuta online come “Tutte le mele di Annie”, il progetto ha rapidamente conquistato il pubblico, totalizzando in pochi mesi sessanta date lungo tutto lo Stivale e oltre 180mila partecipanti. Un fenomeno amplificato dalla forte presenza sui social, in particolare su TikTok e Instagram, dove il format è diventato virale grazie ai contenuti condivisi dai fan. Anche al Demodè Club, nella scorsa stagione, l’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando l’entusiasmo del pubblico pugliese.Durante la serata, oltre a un djset di circa due ore dedicato alle canzoni simbolo degli anni 2000, sei performer daranno vita a coreografie e reinterpretazioni delle scene più celebri dei telefilm dell’epoca, alternando playback e momenti live. Un grande ledwall accompagnerà le performance proiettando i testi dei brani, trasformando il club in un vero e proprio musical partecipato, dove il pubblico diventa protagonista attraverso un karaoke collettivo.Una serata all’insegna dell’energia, dei ricordi e della voglia di cantare e ballare insieme che si conferma così un appuntamento capace di unire nostalgia, intrattenimento e coinvolgimento, attirando soprattutto giovani tra i 18 e i 30 anni che ritrovano in questo format un’occasione per rivivere l’immaginario pop della loro infanzia e adolescenza.“Abbiamo il piacere di ospitare nuovamente questo party format dopo oltre un anno di assenza – commenta Dario Boriglione, direttore artistico del Demodè Club –. In questo periodo il progetto ha debuttato con il suo primo tour ufficiale nei palazzetti italiani, avendo così l’opportunità di sviluppare uno show ancora più ricco. Teenage Dream torna con una produzione cresciuta, capace di essere ancora più coinvolgente per il pubblico”.: 3397360006: 22.00