Sudestival 2026: al via i concorsi DOC e Lungometraggi tra grandi ospiti e anteprime

MONOPOLI – Ilentra nel vivo dei concorsi con le prime proiezioni delle sezioni DOC e Lungometraggi. Dopo un weekend di apertura che ha visto la partecipazione di, il festival organizzato dall’, fondato e diretto da, prosegue lungo l’inverno della città di Monopoli, portando in Puglia alcune delle opere più interessanti del documentario italiano contemporaneo.

La sezione DOC, curata da Maurizio Di Rienzo, è quest’anno interamente dedicata a protagonisti della musica italiana, con appuntamenti settimanali ogni giovedì alla presenza dei registi. Si parte il 29 gennaio con “Allevi – Back to Life” di Simone Valentini, che racconta il percorso artistico e umano di Giovanni Allevi, seguito durante le prove del concerto “MM22”, scritto durante una degenza oncologica. Il Maestro Allevi sarà collegato in diretta per dialogare con il pubblico.

Il 5 febbraio sarà la volta di “Willie Peyote – Elegia Sabauda” di Enrico Bisi, che esplora l’universo musicale e sociale del cantautore torinese. Il 12 febbraio arriverà “Rino Gaetano – Sempre più blu” di Giorgio Verdelli, un ritratto appassionato del cantautore attraverso materiali d’archivio e testimonianze. Il 19 febbraio sarà proiettato “Nino. 18 giorni” di Toni D’Angelo, un diario intimo su Nino D’Angelo durante la preparazione di un concerto, seguito il 26 febbraio da “Francesco De Gregori Nevergreen” di Stefano Pistolini. La sezione DOC si chiuderà il 5 marzo con “Brunori Sas – Il tempo delle noci” di Giacomo Triglia.

Parallelamente, parte il concorso Lungometraggi. Si inizia il 30 gennaio con l’anteprima di “Tienimi presente” di Alberto Palmiero, presente in sala insieme all’attrice Gaia Nugnes, seguito il 31 gennaio da “Le città di pianura” di Francesco Sossai, con l’attore Pierpaolo Capovilla. Il 6 febbraio sarà proiettato “Gioia mia” di Margherita Spampinato, mentre il 13 febbraio toccherà a “Il primo figlio” di Mara Fondacaro. Il 20 febbraio sarà il turno di “Breve storia d’amore” di Ludovica Rampoldi e, infine, il 27 febbraio “Nero”, con la presenza del regista e attore protagonista Giovanni Esposito.

Giunto alla sua 26esima edizione, il Sudestival conferma il suo ruolo di punto di riferimento per il cinema italiano di qualità in Puglia, con un’attenzione particolare a opere prime, documentari e cortometraggi italiani, inserendosi nel circuito AFIC e nella Rete dei Festival dell’Adriatico, nella suggestiva cornice di Monopoli.