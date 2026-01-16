Al via ''Il Carnevale di Manfredonia''





MANFREDONIA(FG) - L’Amministrazione comunale annuncia l’avvio della 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia che come di consueto coincide con la giornata dedicata a Sant’Antonio Abate, da sempre legata – a Manfredonia come in molte altre realtà – all’inizio delle manifestazioni carnascialesche.

Il Carnevale di Manfredonia rappresenta uno degli appuntamenti più identitari della città: una manifestazione storica, profondamente radicata nella cultura popolare del territorio, che l’Amministrazione comunale intende valorizzare e rilanciare come patrimonio collettivo, capace di unire generazioni, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere la partecipazione attiva della comunità.

È, prima di tutto, una festa di popolo: aperta, inclusiva, partecipata. Ed è una festa di piazza che trasforma strade e spazi urbani in luoghi di incontro, socialità e creatività, restituendo centralità alle persone, alle famiglie, ai giovani e ai visitatori, protagonisti di un’esperienza condivisa fatta di musica, colori, maschere e tradizione.

Vi aspettiamo sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 20, in Piazza del Popolo a Manfredonia, con musica dal vivo e intrattenimenti che daranno ufficialmente il via al calendario degli eventi. La manifestazione darà spazio ai veri protagonisti del Carnevale: bambini, ragazzi e insegnanti degli Istituti Comprensivi della Sfilata delle Meraviglie, un unicum nel panorama dei carnevali italiani che vede la partecipazione diretta di mamme, papà e nonni alla realizzazione dei costumi, le associazioni che stanno già dando vita ai gruppi mascherati e gli artigiani cartapestai sipontini già al lavoro sui carri allegorici.

Le Grandi Parate sono programmate per i giorni di domenica 15 febbraio, martedì 17 febbraio e sabato 21 febbraio: da sempre rappresentano il momento più significativo di espressione collettiva, frutto del lavoro, della passione e della creatività di insegnanti, studenti, giovani e maestranze artigianali. Un ricco calendario di spettacoli ed eventi collaterali, inoltre, animerà la città, valorizzando il centro urbano, il tessuto sociale e l’immagine di Manfredonia come città viva, accogliente e culturalmente dinamica.

La 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia si conferma come attività culturale e sociale strategica per il territorio, oltre che come evento di richiamo turistico, nel segno della tradizione, della partecipazione e dell’identità condivisa.

Manfredonia è pronta a festeggiare: dal 17 gennaio, il Carnevale torna a essere patrimonio vivo della città e di chi la ama.