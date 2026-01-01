Alessandro Delli Noci: un augurio di anno nuovo tra riflessione e responsabilità

LECCE - Un messaggio sobrio, intenso e riflessivo quello con cui, ex assessore della Regione Puglia, ha scelto di dare il benvenuto al 2026 sui social.

“Ho imparato che non tutte le salite si scelgono”, scrive Delli Noci, avviando una riflessione sulla fatica, sul silenzio e sul giudizio, fino a delineare una forza che non è invincibilità, ma capacità di restare in piedi anche quando si vacilla. Le sue parole parlano di dignità come fedeltà a se stessi, del tempo come alleato in grado di lenire ferite profonde, e dell’assenza che, pur nel dolore, può trasformarsi in guida.

Non manca il riferimento alla misura e alla verità come bussola per non cedere al rancore, né l’invito a guardare al futuro senza spirito di rivincita, ma come a un cammino condiviso con chi c’è stato, con chi c’è e con chi verrà. “Con fiducia ed entusiasmo”, scrive Delli Noci, affidando al nuovo anno l’auspicio che ciò che conta trovi spazio e ciò che pesa trovi pace.

Un augurio che restituisce il profilo di una politica vissuta anche come esperienza umana, fatta di cadute, resistenza e responsabilità, e che ha raccolto numerose reazioni e condivisioni, segno che la sobrietà e la profondità, anche sui social, possono ancora trovare ascolto.

Il saluto finale è semplice ma carico di senso: “Vi auguro un anno buono”. Un 2026 che, nelle parole di Delli Noci, si apre sotto il segno della consapevolezza e della pace interiore.