Avanti Popolari, Gianni Stea: “Rafforzare la rappresentanza civica in Puglia”

“I nostri voti sono di cittadini moderati che hanno scelto con convinzione la nostra lista, non siamo figli di N.N.”, sottolinea Stea, già assessore regionale al Personale, ribadendo il caratteredel progetto politico di Avanti Popolari. Una lista civica indipendente, ma parte integrante della coalizione di centrosinistra, che – secondo il suo leader – merita pieno riconoscimento e rispetto nei processi politici e istituzionali.

Il risultato elettorale, spiega Stea, evidenzia la necessità di valorizzare tutte le componenti della coalizione, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo tra le diverse sensibilità politiche, senza forzature né tentativi di assimilazione.

Avanti Popolari guarda ora al futuro con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in Regione e continuare a proporre iniziative e progetti concreti a favore dei cittadini pugliesi, rafforzando una rappresentanza equilibrata, credibile e realmente partecipativa.

Toni duri, infine, rispetto a eventuali manovre politiche: “Se qualcuno dovesse pensare di appropriarsi dei nostri voti attraverso persone che non rappresentano Avanti Popolari – avverte Stea – si tratterebbe di una vigliaccata politica senza precedenti nella storia della Regione Puglia”.

Non manca una critica al sistema dell’informazione. “In questi giorni – conclude – gran parte dei mezzi di comunicazione evita di menzionarci, come se non esistessimo, in un atteggiamento che appare in palese contrasto con i principi della democrazia e del pluralismo”.