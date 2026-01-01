Avanti Popolari, Gianni Stea: “Rafforzare la rappresentanza civica in Puglia”
BARI - La lista civica Avanti Popolari, guidata da Gianni Stea, interviene nel dibattito politico pugliese rivendicando con forza il valore della rappresentanza civica e moderata all’interno della Regione. Con 54.306 voti ottenuti alle ultime consultazioni, il movimento conferma un consenso territoriale significativo e un ruolo tutt’altro che marginale nel panorama politico regionale.
Il risultato elettorale, spiega Stea, evidenzia la necessità di valorizzare tutte le componenti della coalizione, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo tra le diverse sensibilità politiche, senza forzature né tentativi di assimilazione.
Avanti Popolari guarda ora al futuro con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in Regione e continuare a proporre iniziative e progetti concreti a favore dei cittadini pugliesi, rafforzando una rappresentanza equilibrata, credibile e realmente partecipativa.
Toni duri, infine, rispetto a eventuali manovre politiche: “Se qualcuno dovesse pensare di appropriarsi dei nostri voti attraverso persone che non rappresentano Avanti Popolari – avverte Stea – si tratterebbe di una vigliaccata politica senza precedenti nella storia della Regione Puglia”.
Non manca una critica al sistema dell’informazione. “In questi giorni – conclude – gran parte dei mezzi di comunicazione evita di menzionarci, come se non esistessimo, in un atteggiamento che appare in palese contrasto con i principi della democrazia e del pluralismo”.