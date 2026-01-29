“All Together Now”, presentato a Bari il progetto nazionale di clean up ambientale

BARI – È stato presentato questa mattina ail progetto nazionale di clean up ambientale, promosso dallain collaborazione cone con i Comuni delle città coinvolte. L’iniziativa interesserà l’intero territorio nazionale e culminerà nell’evento conclusivo in programma

Si tratta di un movimento internazionale che coinvolge istituzioni, forze armate, scuole, università, imprese e cittadini in una missione comune: liberare l’Italia dai rifiuti, in particolare dalla plastica, e restituire valore e bellezza ai territori. Durante la settimana clou di maggio, il Paese sarà impegnato in una vera e propria “gara contro il tempo” con interventi simultanei da nord a sud.

A Bari sono previsti sei clean up, uno per ciascun Municipio. I primi due appuntamenti si svolgeranno sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, entrambi con inizio alle ore 9.30: il primo nel quartiere Sant’Anna, con partenza da via Fratelli Spizzico (fronte chiesa), il secondo nel quartiere Japigia, dal parcheggio antistante il mercato di Santa Chiara. Gli altri interventi sono in fase di definizione, in collaborazione con i Municipi, per garantire una copertura progressiva dell’intero territorio cittadino.

Alla presentazione sono intervenuti la consigliera comunale Angela Perna, l’assessora all’Ambiente Elda Perlino, le presidenti di Municipio, Lucia Schinzano (presidente della Consulta comunale Ambiente), Simona Pellegrino (referente Bari BioDesign Foundation), Silvana Mitolo (referente Master Plastic Free Bari) e Fabio Leli (referente locale Plastic Free Bari).

«Il Comune è orgoglioso di sostenere questa iniziativa – ha dichiarato Angela Perna – perché promuove un cambiamento culturale e rafforza il senso di responsabilità ambientale dei cittadini. Coinvolgere tutti i Municipi significa trasformare i clean up in momenti di partecipazione e comunità».

Sulla stessa linea l’assessora Elda Perlino: «Queste iniziative non solo migliorano il decoro urbano, ma hanno un forte valore educativo, soprattutto per i più giovani. Ci aiutano a diffondere la cultura della riduzione dei rifiuti e del corretto conferimento, in una fase in cui la plastica rappresenta una vera emergenza».

Il progetto, nato a Genova nel 2023 nell’ambito di The Ocean Race, ha già consentito di raccogliere oltre un milione di chilogrammi di plastica e reti da pesca, avviati al riciclo. Da quest’anno, oltre agli interventi in mare, l’iniziativa si estende anche ai contesti urbani.

«All Together Now nasce da un’idea semplice ma potente: prenderci cura del pianeta insieme», ha spiegato Simona Pellegrino, sottolineando anche l’impegno della BioDesign Foundation nello sviluppo di soluzioni scientifiche contro le microplastiche.

Soddisfazione anche da parte di Plastic Free. «Bari è una città Plastic Free che dimostra attenzione concreta all’ambiente – ha concluso Silvana Mitolo –. In un anno abbiamo raccolto oltre quattro tonnellate di rifiuti e coinvolto più di mille volontari. Numeri che confermano che la strada intrapresa è quella giusta».

Dopo l’evento nazionale di maggio, le attività di clean up proseguiranno con appuntamenti mensili su tutto il territorio.



