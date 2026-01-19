All’Ex Macello di Putignano nasce “Il Mangianastri REEL”, cinema e musica in scena

PUTIGNANO – Prende il via all’la nuova rassegna, dedicata a raccontare la musica come fenomeno culturale, sociale e collettivo. Il progetto nasce dal, gestore dello spazio, in collaborazione con, come naturale evoluzione della rassegna musicale, attiva da anni nello stesso luogo.

Con REEL, il Mangianastri sposta lo sguardo dal palco allo schermo, aprendo uno spazio di visione e ascolto dedicato a film e documentari in grado di raccontare scene, storie e traiettorie musicali. Un format che affianca alla dimensione del live quella dell’immagine, della memoria e del racconto audiovisivo.

La rassegna prende avvio dalla storia della musica pugliese, riportando all’attenzione film e documentari realizzati tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, spesso oggi difficilmente accessibili o sconosciuti alle nuove generazioni. L’obiettivo è valorizzare un patrimonio audiovisivo che racconta percorsi, voci e pratiche che hanno reso la Puglia un punto di riferimento culturale nel panorama musicale nazionale.

Gli appuntamenti si terranno la domenica pomeriggio alle 18:30, un orario scelto per favorire una fruizione lenta e condivisa. Ogni proiezione sarà accompagnata da incontri e confronti con registi, autori e ospiti legati ai film, con ingresso a offerta libera.

Il primo appuntamento è in programma domenica 25 gennaio alle 18:30 nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello, con la proiezione del documentario “Io e la mia sedia” di Angelo Amoroso D’Aragona. Il film è un ritratto di Enzo Del Re, cantastorie pugliese di grande forza evocativa, figura centrale della cultura musicale italiana, e ripercorre oltre trent’anni del panorama artistico nazionale, dai Circoli Ottobre alle esperienze con Nuova Scena, fino agli incontri con Nanni Ricordi e Dario Fo. La proiezione assume anche il valore simbolico di omaggio a Del Re, nel giorno successivo al suo 82° compleanno.

La serata sarà articolata in tre momenti: una breve introduzione con il regista e Luciano Perrone (MAUL Premio Enzo Del Re), la proiezione del film e un talk finale con Angelo Amoroso D’Aragona e Giuseppe Procino (Indiesposizioni).

Il Mangianastri REEL è realizzato in collaborazione con Radio JP e Indiesposizioni, con il patrocinio gratuito di Puglia Sounds e il sostegno di una ulteriore realtà istituzionale in via di definizione. La rassegna proseguirà nei prossimi mesi esplorando il rapporto tra musica, immagini e territori, partendo dalla Puglia per aprirsi progressivamente a nuovi sguardi.