Il sottosegretario al MEF Sandra Savino in visita istituzionale a Bari

BARI –

La visita rientra nell’attività di raccordo e confronto con le amministrazioni periferiche, con un’attenzione particolare ai temi della fiscalità, del presidio della legalità economico-finanziaria, del controllo della spesa pubblica e della formazione del personale.

Nel corso della giornata, il sottosegretario Savino farà tappa presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza e, nel pomeriggio, la Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari.

Il programma prevede l’inizio degli incontri alle 9:15 presso l’Agenzia delle Entrate, a seguire alle 10:15 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle 11:30 al Comando regionale della Guardia di Finanza e, infine, alle 15:45 alla Scuola Allievi.

La visita rappresenta un momento di confronto diretto con le realtà operative del territorio pugliese impegnate quotidianamente nella tutela delle finanze pubbliche e nella legalità economica.