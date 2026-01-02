Andrea Guerrieri trionfa al torneo Remax di Reggio Emilia

– Andrea Guerrieri conquista il, imponendosi in finale sucon il punteggio di, al termine di una partita ben gestita sul piano tecnico e mentale.

Nel primo set Guerrieri ha fatto la differenza grazie a un servizio preciso ed efficace, che gli ha consentito di prendere rapidamente il controllo dello scambio e di chiudere il parziale sul 6-2. Più equilibrato il secondo set, con Parenti capace di restare agganciato al match fino al 5-5. Nel momento decisivo, però, Guerrieri ha alzato il livello del suo gioco: un rovescio solido e colpi rapidi e profondi da fondo campo gli hanno permesso di strappare il break decisivo e di chiudere l’incontro.

Il cammino verso il titolo è stato netto e convincente. In semifinale, Guerrieri ha superato Filippo Mondini con il punteggio di 6-2 6-4, mentre nell’altra semifinale Parenti ha avuto la meglio su Leonardo Taddia al termine di una sfida combattuta, chiusa 6-2 6-7 6-1. Nei quarti di finale, Guerrieri aveva già mostrato ottime sensazioni, battendo Diego Crocetti per 6-0 7-5.

Il successo di Reggio Emilia conferma un 2025 di alto livello per Guerrieri, che nello stesso anno ha già messo in bacheca i tornei di Offenbach in Germania (ottobre) e di Lubiana in Slovenia (giugno).

Dopo qualche giorno di riposo, il tennista tornerà ad allenarsi per pianificare al meglio la stagione 2026, scegliendo con attenzione i prossimi appuntamenti del calendario.REGGIO EMILIA – Andrea Guerrieri conquista il torneo Remax di Reggio Emilia, imponendosi in finale su Luca Parenti con il punteggio di 6-2 7-5, al termine di una partita ben gestita sul piano tecnico e mentale.

Nel primo set Guerrieri ha fatto la differenza grazie a un servizio preciso ed efficace, che gli ha consentito di prendere rapidamente il controllo dello scambio e di chiudere il parziale sul 6-2. Più equilibrato il secondo set, con Parenti capace di restare agganciato al match fino al 5-5. Nel momento decisivo, però, Guerrieri ha alzato il livello del suo gioco: un rovescio solido e colpi rapidi e profondi da fondo campo gli hanno permesso di strappare il break decisivo e di chiudere l’incontro.

Il cammino verso il titolo è stato netto e convincente. In semifinale, Guerrieri ha superato Filippo Mondini con il punteggio di 6-2 6-4, mentre nell’altra semifinale Parenti ha avuto la meglio su Leonardo Taddia al termine di una sfida combattuta, chiusa 6-2 6-7 6-1. Nei quarti di finale, Guerrieri aveva già mostrato ottime sensazioni, battendo Diego Crocetti per 6-0 7-5.

Il successo di Reggio Emilia conferma un 2025 di alto livello per Guerrieri, che nello stesso anno ha già messo in bacheca i tornei di Offenbach in Germania (ottobre) e di Lubiana in Slovenia (giugno).

Dopo qualche giorno di riposo, il tennista tornerà ad allenarsi per pianificare al meglio la stagione 2026, scegliendo con attenzione i prossimi appuntamenti del calendario.