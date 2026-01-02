Capodanno a Taranto: denunciati due adulti e indagato un 14enne per spari con pistola a salve

TARANTO – Non tutti i festeggiamenti per l’arrivo del 2026 sono trascorsi in sicurezza a Taranto. La polizia ha denunciato due persone sorprese a esplodere colpi con una, un comportamento pericoloso e illegale che poteva mettere a rischio chi si trovava nelle vicinanze.

Sempre a Taranto, le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti su un ragazzo di 14 anni, protagonista di un episodio simile. Come documentato da un video pubblicato dalla pagina “Taranto è lui”, il giovane sarebbe stato ripreso mentre sparava da un balcone verso un altro edificio, probabilmente con una pistola a salve.

Nonostante si tratti di armi prive di proiettili veri, gli episodi restano di estrema gravità, per la messa in pericolo di persone e l’inosservanza della legge. La Polizia locale invita alla prudenza e ricorda che sparare anche con pistole a salve può comportare conseguenze penali e civili.