Lecce a Torino contro la Juventus: sfida delicata all’Allianz Stadium

FRANCESCO LOIACONO – Ilsarà impegnato domani alleall’contro la, nel match valido per la. Una gara importante per entrambe le squadre, con obiettivi differenti ma ugualmente cruciali.

I salentini arrivano alla trasferta piemontese dopo la pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Como al “Via del Mare” e sono chiamati a una reazione immediata per rilanciare le proprie ambizioni salvezza. Un risultato positivo a Torino rappresenterebbe un passo significativo in chiave classifica e morale.

Di fronte, una Juventus che vive un momento positivo, reduce dal successo per 2-0 contro il Pisa all’“Arena Garibaldi”, e determinata a conquistare i tre punti per restare pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le scelte dei tecnici

In casa Lecce, Eusebio Di Francesco non sarà in panchina: il tecnico sconterà la prima di due giornate di squalifica e verrà sostituito dal vice Fabrizio Del Rosso. L’allenatore dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio: Berisha, Marchwinski, Morente e Pierret non saranno disponibili. Nello schieramento previsto, Ramadani e Maleh agiranno sugli esterni, Pierotti sarà il regista, mentre in attacco spazio a Stulic e Sottil.

Anche la Juventus dovrà rinunciare a pedine importanti. Il tecnico Luciano Spalletti non avrà a disposizione Francisco Conceição, Gatti, Rugani e Vlahovic, tutti alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce dovrebbero agire Thuram e Locatelli, con Cambiaso nel ruolo di trequartista e la coppia offensiva composta da Yildiz e David.

Arbitraggio e precedenti

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. L’ultimo precedente in Serie A a Torino risale al 12 aprile 2025, quando la Juventus si impose per 2-1. In quell’occasione i bianconeri andarono a segno nel primo tempo con Koopmeiners al 2’ e Yildiz al 34’, mentre nella ripresa il Lecce accorciò le distanze al 42’ con Baschirotto.

Domani si preannuncia una sfida intensa, con la Juventus chiamata a confermare le proprie ambizioni europee e il Lecce deciso a dimostrare carattere e determinazione in uno dei campi più difficili del campionato.