Lecce a Torino contro la Juventus: sfida delicata all’Allianz Stadium
FRANCESCO LOIACONO – Il Lecce sarà impegnato domani alle 18 all’Allianz Stadium contro la Juventus, nel match valido per la diciottesima giornata del girone di andata di Serie A. Una gara importante per entrambe le squadre, con obiettivi differenti ma ugualmente cruciali.
I salentini arrivano alla trasferta piemontese dopo la pesante sconfitta interna per 0-3 contro il Como al “Via del Mare” e sono chiamati a una reazione immediata per rilanciare le proprie ambizioni salvezza. Un risultato positivo a Torino rappresenterebbe un passo significativo in chiave classifica e morale.
Di fronte, una Juventus che vive un momento positivo, reduce dal successo per 2-0 contro il Pisa all’“Arena Garibaldi”, e determinata a conquistare i tre punti per restare pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.
Le scelte dei tecnici
In casa Lecce, Eusebio Di Francesco non sarà in panchina: il tecnico sconterà la prima di due giornate di squalifica e verrà sostituito dal vice Fabrizio Del Rosso. L’allenatore dovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio: Berisha, Marchwinski, Morente e Pierret non saranno disponibili. Nello schieramento previsto, Ramadani e Maleh agiranno sugli esterni, Pierotti sarà il regista, mentre in attacco spazio a Stulic e Sottil.
Anche la Juventus dovrà rinunciare a pedine importanti. Il tecnico Luciano Spalletti non avrà a disposizione Francisco Conceição, Gatti, Rugani e Vlahovic, tutti alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce dovrebbero agire Thuram e Locatelli, con Cambiaso nel ruolo di trequartista e la coppia offensiva composta da Yildiz e David.
Arbitraggio e precedenti
La direzione di gara è affidata a Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. L’ultimo precedente in Serie A a Torino risale al 12 aprile 2025, quando la Juventus si impose per 2-1. In quell’occasione i bianconeri andarono a segno nel primo tempo con Koopmeiners al 2’ e Yildiz al 34’, mentre nella ripresa il Lecce accorciò le distanze al 42’ con Baschirotto.
Domani si preannuncia una sfida intensa, con la Juventus chiamata a confermare le proprie ambizioni europee e il Lecce deciso a dimostrare carattere e determinazione in uno dei campi più difficili del campionato.