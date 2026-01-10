Andria, bimbo di 10 anni grave dopo caduta dal monopattino

ANDRIA– Un bambino diè ricoverato in gravi condizioni aldopo essere caduto dal monopattino nella serata di ieri ad Andria. Il ragazzo ha riportato, a seguito dell’impatto con l’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato il bambino prima all’ospedale Bonomo di Andria e successivamente al Riuniti di Foggia, dove è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia pediatrica. Le sue condizioni restano serie e sotto stretto monitoraggio medico.

Sono state avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, non risultano coinvolti altri mezzi. Il monopattino su cui viaggiava il bambino è stato sequestrato dalle autorità.