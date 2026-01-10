Allerta meteo in Puglia: vento forte, piogge e possibili nevicate sul Gargano

BARI – È stata diramata un’allerta meteo gialla a partire dalle ore 14:00 di oggi, venerdì 10 gennaio 2026, e per le successive 24 ore, su tutto il territorio regionale della Puglia. L’avviso riguarda in particolare il rischio vento su tutta la regione e il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale adriatica.

Per la giornata odierna sono previste precipitazioni sparse sulla Puglia centro-settentrionale, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. I venti soffieranno forti fino a burrasca dai quadranti occidentali.

Nella giornata di domani il tempo resterà instabile. Sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, soprattutto sulla Puglia garganica, con accumuli da deboli a puntualmente moderati. Piogge isolate interesseranno anche i settori adriatici della Puglia centrale, con quantitativi generalmente deboli.

Possibili nevicate sono previste sul Gargano al di sopra dei 400-600 metri di quota, con apporti al suolo deboli o localmente moderati. I venti saranno forti dai quadranti settentrionali su tutta la regione, con un’ulteriore intensificazione in serata sulla Puglia centro-meridionale.

Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione, in particolare nelle zone maggiormente esposte al vento e al rischio idrogeologico, limitando gli spostamenti non necessari e seguendo gli aggiornamenti delle autorità competenti.