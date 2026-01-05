Arriva la Befana in Moto a Bitritto

BITRITTO - Martedì 6 gennaio, a partire dalle ore 11:00, Piazza Aldo Moro a Bitritto si trasformerà in un vero villaggio dell’Epifania grazie all’evento organizzato da Cristina Maremonti, Presidente del Centro Italiano Femminile, in collaborazione con TuttaRadio e altre associazioni.

Un’occasione speciale per celebrare la Befana e, allo stesso tempo, sostenere la solidarietà: i fondi raccolti saranno destinati al CAV Bari, per donare un sorriso a bambini e donne in difficoltà.

La mattinata sarà animata da musica, giochi, premi e tanto divertimento per grandi e piccini. Durante l’evento saranno premiate la moto e la vespa meglio addobbate e ci sarà la possibilità di fare un giretto in moto con la Befana e scattare una foto con lei!

Non mancate a questa festa di gioia e solidarietà!