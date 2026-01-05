Maltempo in Puglia: piogge intense e vento forte, voli dirottati e strade bloccate

BARI – Piogge intense e raffiche di vento stanno colpendo in queste ore gran parte della Puglia, causando disagi alla viabilità e ai trasporti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida per oggi e domani, in particolare lungo la costa ionica e il basso Adriatico.

Le condizioni avverse hanno costretto tre voli in arrivo all’aeroporto di Brindisi a essere dirottati su Bari: si tratta dei voli previsti alle 14:58 da Venezia, alle 15:16 da Charleroi e alle 16:06 da Bologna.

Sul territorio, a Maruggio (Taranto) il vento ha abbattuto alcuni pini, bloccando temporaneamente la strada provinciale per Manduria. Sul posto sono intervenute squadre della Protezione Civile, Polizia Locale e una ditta privata per mettere in sicurezza la carreggiata.

Allagamenti segnalati anche a Campomarino, dove il sindaco Alfredo Longo invita la popolazione a limitare gli spostamenti e restare in casa fino al miglioramento delle condizioni meteo.

Le autorità locali raccomandano massima prudenza e il rispetto delle ordinanze temporanee per evitare incidenti o ulteriori disagi.