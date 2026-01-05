Lecce, 17enne aggredita in centro storico: sei giorni di prognosi

LECCE - Una violenta aggressione ha scosso la movida di Lecce nella notte tra sabato e domenica. Una ragazza di 17 anni è stata presa di mira da alcune coetanee vicino a via Maremonti, nel cuore del centro storico.

Secondo le prime ricostruzioni, il motivo sarebbe legato a un tatuaggio mostrato in un video su TikTok, dedicato a un ex fidanzato. La giovane è stata circondata, strattonata e presa a calci, riuscendo a fuggire solo grazie all’intervento di un’amica.

La ragazza, visibilmente contusa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi e dimessa con una prognosi di sei giorni. La famiglia ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia contro le aggressori.