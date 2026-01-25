Arte, Lecce ospita le 'Sonorità epigenetiche' di Giovanni Fontana



LECCE - La galleria ARTPOETRY di Lecce ospiterà "Sonorità epigenetiche", l'attesa mostra del poeta sonoro e teorico di fama internazionale Giovanni Fontana.





L'inaugurazione si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 19:00 in via G. Candido 3, alla presenza dell’autore, che per l’occasione si esibirà in una lettura performativa di alcuni suoi testi poetici.





La mostra, curata da Salvatore Luperto, offre una visione d'insieme sul concetto di "poesia epigenetica", nozione coniata dall’autore per descrivere un testo poetico che, come un gene in biologia, si manifesta in modo unico in base all'ambiente e al contesto.





In esposizione, il pubblico potrà ammirare opere di poesia sonora appartenenti ai cicli delle “Partiture” e dei “Songs”. Lavori composti da segni grafici, collage e ritagli di parole inclusi in apparenti pentagrammi, in un gioco di composizioni visive in un campo aperto di sperimentazione verbo visiva, in cui scrittura, suono e immagine dialogano in modo inscindibile.





Per Fontana, il testo poetico in versi non è statico, ma al momento della sua interpretazione performativa interagisce con la voce, il movimento e lo spazio, diventando un organismo vivente in continua evoluzione.





Le opere in mostra invitano ad accostarsi alle molteplici espressioni grafiche di un'esperienza multisensoriale dove il suono non è solo udibile ma diventa "visibile", e le immagini stesse possono essere "suonate".





Attraverso l'uso di microfoni, costumi e interferenze ambientali, l'artista supera i confini della parola scritta per creare un'alchimia di suggestioni che coinvolge l'ascolto, la vista e la dimensione fisica.





Gli appuntamenti con l'artista





Il weekend dedicato all'avanguardia proseguirà sabato 31 gennaio:

- Dalle ore 9:30 alle 12:30: Giovanni Fontana con Salvatore Luperto incontrerà gli allievi del Liceo Artistico “Ciardo-Pellegrino” (sede di viale De Pietro, Lecce) per una lezione sulla neoavanguardia letterario-artistica del Novecento e sulla poetica epigenetica, seguita da una performance dimostrativa.

- Alle ore 18:30: L'artista si sposterà a Martano presso l’Associazione Tò Kalòn, diretta da Anna Stomeo e Paolo Protopapa, per la presentazione del libro “Inventario” (Edizioni Milella), seguita da una interpretazione performativa di poesia sonora.





Interverranno Carlo Alberto Augieri e Salvatore Luperto





Contatti e Prenotazioni: Galleria ARTPOETRY, Via G. Candido 3, Lecce.





La mostra sarà visitabile tutti i giorni su appuntamento fino al 1° marzo 2026





Info: 3296249713