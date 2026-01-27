Asl Bat, terza donazione di organi del 2026: fegato, reni e cornee per salvare vite

BARI - Nell’Asl Bat è stata effettuata la terza donazione di organi del 2026. La donatrice, una donna di 43 anni originaria di Milano ma residente a Spinazzola, ha permesso di salvare e migliorare diverse vite grazie al prelievo di fegato, reni e cornee. Il consenso alla donazione è stato dato dal marito.

“La donazione è un gesto di amore e di speranza, sempre, ma quando coinvolge una giovane donna, moglie e madre di due bambini piccoli, non può non essere anche un’occasione di riflessione sul grande dono della vita”, ha commentato Giuseppe Vitobello, responsabile delle donazioni per la Asl Bat.

Il fegato è stato prelevato dai chirurghi del Policlinico “Umberto I” di Roma, i reni dagli urologi del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

Questa donazione sottolinea ancora una volta l’importanza della solidarietà e della disponibilità a offrire una seconda possibilità di vita a chi ne ha bisogno.