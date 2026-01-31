Atletica, le gare del weekend: Festa del cross ad Altamura e Prima prova di lanci invernali a Molfetta
MOLFETTA - Il primo giorno di un febbraio particolarmente intenso per l’atletica pugliese sarà caratterizzato da due interessanti appuntamenti fra pista e strada.
Il boschetto di via Manzoni ad Altamura farà da cornice, domenica, alla Festa del cross organizzata dall’Happy Runners, competizione valida quale campionato regionale individuale per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Promesse e Senior oltre che come terza prova dei campionati di società per Ragazzi/e e Cadetti/e. Il programma tecnico prevede anche varie partenze per gli e le Esordienti ed una per i master (maschili e femminili). Spazio per tutti, dalle 9:00 alle 14:00, nel corso della manifestazione che richiamerà centinaia di partecipanti anche da fuori regione. Tre le tipologie di percorso tracciate su distanze variabili, dai 10 chilometri complessivi per Senior e Promesse maschili agli otto delle analoghe categorie femminili mentre per i master saranno rispettivamente di 6 e 4 i chilometri. Fra le opzioni anche il cross corto da 3 chilometri (esclusivamente per Senior e Promesse sia maschili che femminili).
Sarà invece lo stadio “Cozzoli” di Molfetta il teatro della Prima prova regionale di lanci invernali. Una lunga domenica, con start dalle 9:30 e ultimo evento al via dalle 16:00, dedicata alle quattro specialità: per disco, martello e giavellotto si alterneranno sulle pedane atleti e atlete Under 20 (ammessi Allievi e Juniores), Promesse Under 23 e Assoluti mentre i concorsi di getto del peso saranno distinti fra Cadetti, Allievi, Juniores e Assoluti. La prova è organizzata dal comitato regionale Fidal Puglia.
Iscritti 1ª prova regionale di lanci invernali: https://www.fidal.it/risultati/2026/REG42322/Index.htm