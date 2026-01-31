Lecce a Torino per la salvezza: sfida delicata contro i granata all’Olimpico Grande Torino

- Il Lecce si prepara a scendere in campo allo “Stadio Olimpico Grande Torino” per la ventitreesima giornata di Serie A. Domani alle 12.30 i giallorossi affronteranno il Torino in una sfida delicata per entrambe le squadre, con punti pesanti in palio nella corsa salvezza.

La formazione salentina arriva all’appuntamento dopo lo 0-0 casalingo contro la Lazio. Un pareggio utile ma non sufficiente a dare la spinta decisiva in classifica: per compiere un vero passo avanti verso la permanenza nella massima serie servirà una vittoria. Di fronte ci sarà però un Torino ferito, reduce dal pesante 6-0 subito a Como, deciso a reagire per consolidare il sedicesimo posto.

Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con le assenze degli infortunati Berisha e Camarda. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia Cheddira-Banda, chiamata a garantire profondità e concretezza.

Problemi fisici anche per Marco Baroni, che non potrà contare su Simeone e Ismajli. Il tecnico granata dovrebbe puntare su Vlasic e Lazaro sulle fasce, con Casadei alle spalle delle punte Zapata e Adams, riferimento offensivo e soluzione per il gioco diretto.

La gara sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno. L’ultimo precedente di Serie A a Torino tra le due squadre, datato 15 settembre 2024, si chiuse senza reti: uno 0-0 che il Lecce spera di trasformare questa volta in un successo pesante per il proprio cammino.