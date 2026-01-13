Trani e Canosa, garantito il turno notturno delle postazioni medicalizzate del 118

BARI - I consiglieri regionalihanno confermato che, a partire dal, non ci sarà alcuna interruzione notturna delle postazioni medicalizzate dela Trani e Canosa di Puglia.

“La situazione è stata affrontata grazie alle sollecitazioni dei consiglieri locali della lista Io Canosa e del PD, che hanno portato all’attenzione della Commissaria ASL BAT Di Matteo la necessità di garantire la copertura notturna”, dichiarano i due rappresentanti regionali. “Ringraziamo la Commissaria per aver tempestivamente assegnato nuove unità mediche, assicurando così la continuità del servizio”.

De Santis e Ciliento evidenziano però che permane una criticità generale a livello nazionale per la carenza di personale nell’emergenza-urgenza, settore nel quale molti medici operano con contratti più svantaggiosi rispetto ad altre categorie. “Rinnovare il contratto nazionale per tutti i medici dell’emergenza-urgenza è fondamentale per evitare discriminazioni tra medici di serie A e di serie B, soprattutto in un settore cruciale per la salute pubblica”, concludono.