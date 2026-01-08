ATP 250 Hong Kong: Musetti rimonta Etcheverry e vola ai quarti

- Lorenzo Musetti conquista l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Hong Kong, in Cina, superando in rimonta l’argentino Thomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-4.

Nel primo set è Etcheverry a prevalere grazie a un servizio molto efficace, che gli consente di spuntarla al tie-break. La reazione dell’azzurro non si fa attendere: nel secondo parziale Musetti prende il controllo dello scambio, imponendo il proprio ritmo e facendo la differenza con pallonetti precisi e variazioni di gioco. Il terzo set è caratterizzato da grande equilibrio fino al 4-4, quando Musetti alza il livello con il rovescio e accelerazioni incisive da fondo campo, chiudendo l’incontro a suo favore.

Negli altri incontri di singolare, il beniamino di casa Coleman Wong supera il canadese Gabriel Diallo per 1-6, 7-5, 7-5. Il russo Andrej Rublev ribalta la sfida contro il cinese Yibing Wu, imponendosi 3-6, 6-2, 6-1, mentre il portoghese Nuno Borges elimina il croato Marin Cilic con un solido 7-5, 6-3.

Per quanto riguarda il torneo di doppio, negli ottavi di finale l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway battono 6-3, 7-6 la coppia formata dal taiwanese Ray Ho e dal tedesco Hendrik Jebens, qualificandosi per i quarti. Successo anche per il tedesco Constantin Frantzen e l’olandese Robin Haase, che superano 6-3, 6-3 i bosniaci Tomislav Brkic e Damir Dzumhur.