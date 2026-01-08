Lecce, Gorter ancora a disposizione: possibile minutaggio contro il Parma

Il difensore olandese Olaf Gorter ha collezionato finora due presenze nel campionato di Serie A con la maglia del Lecce. In entrambe le occasioni è subentrato dalla panchina nel corso del secondo tempo: al 93’ al posto di Ramadani nella gara contro il Como, disputata al “Via del Mare” nella diciassettesima giornata di andata, e al 19’ sempre al posto di Ramadani nel match casalingo contro la Roma, valido per la diciannovesima giornata.

Nel suo percorso calcistico, Gorter ha maturato esperienze nel settore giovanile del Lecce, con la Primavera e l’Under 20, oltre a un’importante formazione nelle giovanili dell’Ajax, dove ha militato nelle selezioni Under 17 e Under 18, e nel vivaio del BFC.

In vista della sfida di domenica 11 gennaio, alle ore 12.30, contro il Parma al “Via del Mare”, valida per la ventesima giornata di Serie A, Gorter potrebbe nuovamente partire dalla panchina e rappresentare un’opzione a gara in corso per lo staff tecnico giallorosso.

Per il Lecce, l’obiettivo stagionale resta la permanenza nella massima serie: ogni contributo, anche in termini di minutaggio e profondità della rosa, potrà risultare determinante nella corsa salvezza.