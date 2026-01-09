ATP 250 Hong Kong: Sonego eliminato negli ottavi da Shang, Musetti e Sonego in finale nel doppio

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Hong Kong, disputato sul cemento. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set dal cinese Juncheng Shang con il punteggio di 6-3 6-4.

Nel primo parziale Shang ha imposto il proprio ritmo grazie a un servizio estremamente preciso, riuscendo a controllare gli scambi e a mettere in difficoltà l’italiano. Il secondo set è stato più equilibrato, con i due giocatori appaiati fino al 4-4, prima dell’allungo decisivo del cinese, che con un efficace rovescio e colpi rapidi da fondo campo ha chiuso l’incontro.

Negli altri match di giornata, l’americano Michael Mmoh ha superato il russo Karen Khachanov in una sfida molto combattuta, conclusa con un doppio tie-break (7-6 7-6). Successo anche per il kazako Alexander Bublik, che si è imposto con un netto 6-3 6-3 sull’olandese Botic Van de Zandschulp. L’americano Marcos Giron ha invece battuto il francese Alexander Muller con il punteggio di 6-4 7-6.

Buone notizie per l’Italia arrivano dal torneo di doppio. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si sono qualificati per la finale dopo il ritiro, prima dell’inizio della semifinale, del cinese Coleman Wong e del canadese Gabriel Diallo, costretti allo stop per problemi muscolari. Nei quarti di finale, la coppia azzurra aveva ottenuto una vittoria in rimonta contro l’austriaco Alexander Erler e l’americano Robert Galloway, chiudendo il match sul 5-7 6-3 10-4.