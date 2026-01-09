Bari, a Palazzo Starita la mostra “Eleganza nel tempo”: abiti e biancheria d’epoca dal 1600 al 1980

BARI - Un viaggio affascinante nella storia del costume e della società attraverso abiti, accessori e tessuti che raccontano secoli di vita quotidiana, eleganza e trasformazioni sociali. Dall’11 al 17 gennaio Palazzo Starita, in piazza del Ferrarese a Bari, ospita la mostra

L’esposizione, organizzata dall’Associazione Le Antiche Ville Odv in collaborazione con la Fondazione Puglia, sarà inaugurata domani, sabato 10 gennaio alle ore 18. All’evento prenderanno parte Antonio Castorani, presidente della Fondazione Puglia, la direttrice generale Ada Pizzi, la presidente dell’Associazione Le Antiche Ville Rosemary Delvecchio e Monica Cannillo, esperta nel restauro di tessuti antichi, che ha curato l’allestimento con il coordinamento di Fannj Massimeo, componente del Consiglio direttivo dell’associazione.

La serata inaugurale sarà arricchita da intermezzi musicali del pianista Vito Cofano, con musiche di Astor Piazzolla e dei compositori molesi Vitantonio Waldemaro Morgese e Ottone Pesce. Il servizio di accoglienza sarà affidato agli studenti dell’Istituto professionale Luigi Santarella – Severina De Lilla di Bari.

La mostra raccoglie oltre 40 abiti d’epoca, databili dal Seicento fino agli anni Ottanta del Novecento, tra cui spiccano raffinati abiti da sposa, in particolare degli anni Trenta. Completano l’esposizione accessori e biancheria – cappelli, borse, scarpe, lenzuola, camicie da notte e copriletti – appartenuti a famiglie della borghesia del territorio del Poggio delle Antiche Ville, tra cui Moccia di Rutigliano, De Stasi, Ruggieri, Massimeo, Pesce di Mola, Minerva di Canosa, De Palma di Corato, Zippitelli, Fascina, Mari e Monaco di Bari, Boccardi di Trani.

Non mancano oggetti dedicati all’infanzia, come una preziosa casa delle bambole della famiglia Mininni, e una sezione riservata ai giovani stilisti vincitori di concorsi promossi dalla stessa associazione.

Attraverso stoffe pregiate, tagli sartoriali e materiali di grande valore, gli abiti diventano veri e propri documenti storici, capaci di raccontare il ruolo della donna e dell’uomo nella vita sociale e nelle occasioni mondane di epoche diverse. Un patrimonio culturale che la mostra intende tutelare e valorizzare, nella cornice dello storico Palazzo Starita, edificio di impianto settecentesco recentemente inaugurato e destinato a diventare un nuovo polo culturale della città.

La mostra è visitabile tutti i giorni dall’11 al 17 gennaio, dalle 10 alle 17, con ingresso gratuito su prenotazione a partire da giovedì 8 gennaio sul sito della Fondazione Puglia.



