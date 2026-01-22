Australian Open, avanti i big: Alcaraz, Medvedev e Zverev al terzo turno
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue senza sorprese di rilievo il cammino dei principali favoriti agli Australian Open, dove il secondo turno ha promosso al terzo turno molti dei nomi più attesi del tabellone maschile.
Frances Tiafoe supera l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 6-4 6-3 4-6 6-2, controllando il match dopo aver ceduto il terzo set. Avanza anche il beniamino di casa Alex De Minaur, che dopo aver perso il primo parziale al tie-break ribalta la sfida contro il serbo Hamad Medjedovic, imponendosi 6-7 6-2 6-2 6-1.
Convincente la prova di Alexander Zverev: il tedesco elimina il francese Alexandre Muller in quattro set (6-3 4-6 6-3 6-4), mostrando solidità nei momenti chiave. Successo in tre set per Aleksandr Bublik, che ha la meglio sull’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 7-5 6-4 7-5.
Battaglia intensa tra Cameron Norrie ed Emilio Nava: il britannico si impone in quattro set molto combattuti (6-1 7-6 4-6 7-6). Netto invece il successo di Learner Tien, che domina il kazako Aleksandr Shevchenko chiudendo 6-2 5-7 6-1 6-0.
Carlos Alcaraz conferma il suo stato di forma superando il tedesco Yannick Hanfmann in tre set (7-6 6-3 6-2), qualificandosi senza eccessive difficoltà al turno successivo. Avanza anche Daniil Medvedev, che dopo aver perso il primo set al tie-break prende il controllo del match contro Quentin Halys, vincendo 6-7 6-3 6-4 6-2.
Tra le sfide più lunghe di giornata, Alejandro Davidovich Fokina elimina Reilly Opelka al termine di cinque set combattuti (6-3 7-6 5-7 4-6 6-4). Chiude il quadro dei qualificati anche Andrej Rublev, vincitore sul portoghese Jaime Faria con il punteggio di 6-4 6-3 4-6 7-5.
Il torneo entra ora nel vivo, con il terzo turno che promette incroci sempre più interessanti tra i protagonisti del tennis mondiale.