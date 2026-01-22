Calciomercato Lecce, interesse per Simone Zanon: contatti avviati con la Carrarese

- Il Lecce guarda in Serie B per rinforzare il reparto difensivo. Il club giallorosso è infatti interessato a Simone Zanon, difensore della Carrarese, protagonista di una stagione positiva nel campionato cadetto.

Zanon ha collezionato finora 19 presenze e 2 reti con la maglia della Carrarese, attirando l’attenzione dell’area tecnica salentina. Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani avvieranno i contatti con la dirigenza toscana per valutare un’operazione che potrebbe concretizzarsi sia in prestito sia a titolo definitivo.

Nel corso della sua carriera, Zanon ha maturato esperienze con Sangiuliano, Südtirol, Seregno, Napoli Under 19, Südtirol Under 19, oltre ai settori giovanili del Südtirol e dell’SV Lana. Un percorso che ne ha favorito la crescita e la continuità di rendimento.

L’eventuale arrivo di Zanon rappresenterebbe un rinforzo importante per l’allenatore Eusebio Di Francesco, offrendo nuove soluzioni alla linea difensiva in un campionato di Serie A in cui il Lecce ha come obiettivo primario la permanenza nella massima categoria.