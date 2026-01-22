Note di Cantiere a Bari: Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte in concerto gratuito venerdì 23 gennaio

BARI - Venerdì 23 gennaio il cantiere di via Argiro a Bari si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per il nono appuntamento di, l’iniziativa del Comune in collaborazione con Puglia Culture. Sul palco, a partire dalle 18.30, si esibiranno: Luciana Negroponte alla voce, Michele Carrabba al sassofono, Vito Di Modugno all’organo Hammond e Mimmo Campanale alla batteria.

Il concerto offrirà un’immersione profonda nel mondo del soul e del jazz, celebrando le voci leggendarie di Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Barbra Streisand e Aretha Franklin, e proponendo al contempo composizioni originali che creano un dialogo tra passato e presente.

Note di Cantiere trasforma i lavori in corso in un’opportunità di partecipazione e rinascita urbana, sostenendo i commercianti e valorizzando via Argiro.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono: Alberto di Leone Quartet venerdì 30 gennaio e Giuseppe Venezia Quartet venerdì 6 febbraio. Tutti i concerti sono gratuiti, con inizio alle 18.30.

Per ulteriori informazioni: https://www.pugliaculture.it/note-di-cantiere/