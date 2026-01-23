Australian Open, Musetti e Darderi al terzo turno: Maestrelli eliminato da Djokovic
lore_musetti ig
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti agli Australian Open. Nel secondo turno il tennista carrarino supera il connazionale Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 6-3 6-4, imponendo il proprio ritmo dall’inizio alla fine del match e qualificandosi con autorità al terzo turno del torneo.
Avanza anche Luciano Darderi, protagonista di una prestazione solida contro l’argentino Sebastian Baez. L’italo-argentino si impone in quattro set (6-3 1-6 6-4 6-3), dimostrando grande tenuta mentale dopo il passaggio a vuoto nel secondo parziale e conquistando l’accesso al turno successivo.
Si ferma invece il percorso di Francesco Maestrelli, sconfitto nettamente dal serbo Novak Djokovic, che si impone 6-3 6-2 6-2 confermando la propria superiorità e il ruolo di favorito per il titolo.
Negli altri incontri di giornata, il norvegese Casper Ruud elimina lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 7-5 6-4, mentre l’americano Taylor Fritz supera il ceco Vit Kopriva in tre set (6-1 6-4 7-6).
Successo anche per il croato Marin Cilic, che batte il canadese Denis Shapovalov per 6-4 6-3 6-2. Colpo importante del ceco Tomas Machac, capace di avere la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas al termine di una sfida combattuta (6-4 3-6 7-6 7-6).
Spettacolare il match vinto dallo svizzero Stan Wawrinka, che rimonta e supera il francese Arthur Gea in cinque set (4-6 6-3 3-6 7-5 7-6). L’americano Eliot Spizzirri prevale sul cinese Wu Yibing per 6-2 6-4 6-7 4-6 6-3, mentre l’olandese Botic van de Zandschulp supera Shang Juncheng (7-6 6-2 6-3).
Completano il quadro i successi degli statunitensi Ethan Quinn, vittorioso sul polacco Hubert Hurkacz (6-4 7-6 6-1), e Ben Shelton, che elimina l’australiano Dane Sweeny con un netto 6-3 6-2 6-2.