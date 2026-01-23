Serie A, Lecce-Lazio alle 20.45: in palio punti chiave

- Ilaffronterà domani alle, allo stadio, lanella

I salentini, reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Milan al “Meazza”, sono chiamati a un successo che rappresenterebbe un passo fondamentale nella corsa verso la salvezza. Di fronte ci sarà una Lazio ferita, reduce dal pesante 0-3 interno contro il Como, ma ancora pienamente in corsa per un posto in Europa League.

In casa Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Gaspar, squalificato, e di Berisha, fermato da un infortunio. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Ramadani e Coulibaly, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio a Sottil e Stulic.

Assenze anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che non potrà contare su Cataldi, squalificato, e su Basic, alle prese con problemi muscolari. Sugli esterni dovrebbero agire Rovella e Taylor, con Ratkov nel ruolo di trequartista. In avanti il tandem offensivo sarà composto da Cancellieri e Zaccagni.

La gara sarà diretta da Daniele Chiffi, della sezione di Padova.

L’ultimo precedente di Serie A disputato a Lecce risale al 21 dicembre 2024 e vide la vittoria della Lazio per 2-1. Biancocelesti in vantaggio al 45’ del primo tempo con Castellanos; nella ripresa il pareggio del Lecce firmato da Morente al 5’, prima del gol decisivo di Marusic al 42’.