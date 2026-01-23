Al Demodé si ricrea un angolo di Brasile con la “Roda de Samba”





MODUGNO - Domenica 25 gennaio, al Demodé Club di Modugno (Ba), si terrà un nuovo appuntamento con lo spettacolo live “Roda de Samba”, durante il quale si esibiranno i Conjunto Substantia Nigra e il dj Fabio Rizzi.La Roda de Samba non è un semplice concerto, ma un’esperienza collettiva che richiama l’atmosfera delle strade e della tradizione brasiliana. Musicisti, ballerini e pubblico si riuniscono in cerchio per suonare, cantare e ballare brani del repertorio brasiliano: dal Samba de Raiz alla bossa, fino al pagode, nato a Rio de Janeiro negli anni ’70.Le sue origini risalgono al XVII secolo nello stato di Bahia, dove questa pratica – tra le più antiche forme di samba – nasce dall’incontro tra cultura portoghese e tradizioni africane. Al centro della roda si esibiscono i sambadores e le sambadeiras, mantenendo viva una delle espressioni più autentiche dell’identità musicale brasiliana.“Per il secondo anno consecutivo – ha affermato Dario Boriglione, direttore artistico del Demodè Club - celebriamo l’incontro tra la cultura brasiliana e quella italiana con un evento che valorizza una forma artistica e culturale capace di mettere sullo stesso piano musicisti, ballerini e spettatori, all’insegna della musica e del divertimento. Abbiamo abbracciato con entusiasmo questo progetto, che apprezziamo profondamente e sul quale continueremo a investire energie nei prossimi mesi”.Protagonisti della roda saranno i Conjunto Substantia Nigra, progetto di ricerca e valorizzazione della musica brasiliana composto da giovani musicisti pugliesi e brasiliani, con i quali il pubblico potrà intraprendere un viaggio nel Brasile più autentico, attraverso un repertorio che spazierà dal Samba de Raiz all’Mpb, dal Partido Alto al Samba Canção, dal Pagode al Samba de Enredo, il tutto filtrato nelle sonorità tipiche della Roda de Samba, intrise di gusto popolare e radici profonde.“Siamo partiti come quartetto di musica strumentale – ha spiegato Gabriel Prado, frontman del progetto – ma la nostalgia per la nostra terra ci ha spinti a cercare una connessione più profonda, ampliando il gruppo per proporre la Roda de Samba. Grazie a Dario Boriglione e al Demodè Club, oggi possiamo dare vita, una volta al mese, a questo incontro culturale che non riguarda solo il Brasile, ma abbraccia il mondo intero perché il Samba, dal 2005, è patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco”.A seguire ci sarà il djset di Fabio Rizzi, con una selezione a 360 gradi che include musica italiana, pop, house, disco, reggaeton e divertentismo.: 3397360006: 20.00