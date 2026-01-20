Australian Open, primo turno: Maestrelli avanza, eliminati Bellucci e Arnaldi

FRANCESCO LOIACONO - Si chiude ilcon risultati contrastanti per i tennisti italiani.conquista l’accesso al secondo turno al termine di una lunga battaglia, mentreescono di scena.

Maestrelli ha superato il francese Terence Atmane in cinque set con il punteggio di 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1, reagendo con autorità dopo aver perso il terzo set al tie-break. Niente da fare invece per Bellucci, sconfitto nettamente dal norvegese Casper Ruud, che si è imposto 6-1 6-2 6-4. Eliminazione anche per Arnaldi, battuto dal russo Andrej Rublev con il punteggio di 6-4 6-2 6-3.

Tra i big, Novak Djokovic conferma il proprio stato di forma superando agevolmente lo spagnolo Pedro Martinez per 6-3 6-2 6-2.

Negli altri incontri di giornata, il francese Alexandre Muller ha avuto la meglio sull’australiano Alexei Popyrin al termine di una maratona conclusa 2-6 6-3 3-6 7-6 7-6. Il monegasco Valentin Vacherot ha superato l’americano Martin Damm con un netto 6-4 6-4 6-4, mentre il francese Arthur Gea ha eliminato il ceco Jiri Lehecka vincendo 7-5 7-6 7-5.

Successo anche per l’australiano Rinky Hijikata, che ha battuto il francese Adrian Mannarino 6-3 6-3 6-1. Il canadese Denis Shapovalov si è imposto sul cinese Bu Yunchaokete per 6-3 7-6 6-1, mentre lo spagnolo Jaume Munar ha prevalso in cinque set sul ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 3-6 6-2 6-7 7-5 6-3.