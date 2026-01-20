Lecce, Ramadani rinnova fino al 2027: sarà titolare contro la Lazio

FRANCESCO LOIACONO - Ilha ufficializzato il rinnovo di contratto del centrocampista albanese, che si è legato al club giallorosso fino al. Il precedente accordo sarebbe scaduto il

In questa stagione Ramadani ha collezionato 20 presenze in Serie A, confermandosi una pedina centrale nello scacchiere del Lecce. Il centrocampista vanta un percorso internazionale che lo ha visto militare, tra le altre, nell’Aberdeen, nell’MTK Budapest, nel Vejle BK, nel Partizani Tirana, nell’FC Drita, nell’FC Prishtina e nell’FC Ferizaj.

Con la nazionale albanese, Ramadani ha disputato 48 partite, oltre a 10 presenze con l’Under 21, consolidando il proprio ruolo anche a livello internazionale.

Il centrocampista sarà titolare sabato 24 gennaio alle 20:45 nella sfida contro la Lazio, in programma allo stadio “Via del Mare” e valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Nel prosieguo del campionato l’obiettivo dei salentini resta la salvezza, traguardo per il quale Ramadani rappresenterà uno degli elementi chiave della rosa.