Bancomat fatti esplodere a Peschici e Capurso, nuova notte di assalti in Puglia

PESCHICI - Ancora assalti ai bancomat in Puglia. Nella notte i banditi sono entrati in azione, colpendo a, dove è stato fatto esplodere lo sportello automatico dellamediante un ordigno rudimentale. Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nella cassa automatica. Sull’episodio indagano i, mentre ihanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’esplosione.

Un secondo assalto è stato registrato sempre nella notte a Capurso, a pochi chilometri da Bari. Qui ignoti hanno fatto saltare lo sportello Unicredit in piazza Guglielmo Marconi. Si tratta di un bancomat già preso di mira in passato: nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2024 lo sportello era stato danneggiato gravemente, ma anche in quel caso i responsabili erano fuggiti senza bottino.

Negli ultimi mesi Puglia e Basilicata sono diventate teatro di numerosi attacchi agli sportelli automatici, spesso realizzati con la cosiddetta “tecnica della marmotta”, che prevede l’inserimento di esplosivo all’interno della fessura del bancomat. Una strategia che provoca ingenti danni strutturali e gravi disagi ai cittadini: in diversi piccoli centri, infatti, gli sportelli automatici restano fuori uso per settimane, privando la popolazione della possibilità di prelevare contante.

Le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione su un fenomeno che continua a ripetersi con preoccupante frequenza.