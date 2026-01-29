Australian Open: Rybakina e Pegula avanzano nel singolare femminile, definita la semifinale nei doppi

Nei quarti di finale del singolare femminile agli Australian Open, la kazakasupera la polaccacon il punteggio di 7-5 6-1, conquistando un posto in semifinale. Avanza anche l’americana, che si impone 6-2 7-6 contro la connazionale

Nel torneo di doppio femminile, la coppia formata dalla russa Vera Zvonareva e dalla giapponese Ena Shibahara vince 6-4 6-7 7-5 contro le australiane Talia Gibson e Kimberly Birrell, assicurandosi l’accesso alle semifinali. Passano il turno anche la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Laura Stefani, che prevalgono 6-1 7-6 sulla taiwanese Suwei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko.

Nel doppio maschile, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos superano 6-3 6-4 i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos, mentre il polacco Jan Zielinski e il britannico Luke Johnson vincono 7-6 6-2 contro il croato Mate Pavic e il salvadoregno Marcelo Arévalo. Infine, la coppia formata dal britannico Neal Skupski e dall’americano Chris Harrison si impone 6-2 6-3 sui cechi Petr Nouza e Patrik Rikl, completando così il quadro delle semifinali del doppio maschile.