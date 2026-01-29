Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff, Napoli eliminato dopo la rimonta del Chelsea

Si chiude la fase a gironi di Champions League e il bilancio per le italiane è in chiaroscuro., mentre, al termine di un’ultima giornata giocata in contemporanea e segnata da prestazioni complessivamente poco brillanti.

Sorride l’Inter, unica squadra italiana a centrare la vittoria. I nerazzurri di Chivu espugnano il Signal Iduna Park battendo il Borussia Dortmund per 2-0. Una partita bloccata a lungo che si sblocca nel finale: all’80’ Dimarco disegna una pennellata imprendibile per Kobel, mentre al 94’ Diouf chiude i conti sfruttando un rimpallo favorevole e battendo ancora il portiere tedesco.

Si accontenta dello 0-0 la Juventus di Spalletti, fermata in casa dai francesi del Monaco. Un pareggio senza reti che basta però ai bianconeri per staccare il pass per i playoff, al termine di una gara combattuta ma povera di occasioni decisive.

Serata amara invece per l’Atalanta, che cade in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Dopo le buone prestazioni precedenti, la squadra nerazzurra incappa in una sconfitta inattesa, decisa dal gol di Khailaili, che non compromette però la qualificazione agli spareggi.

Chi deve dire definitivamente addio alla Champions è il Napoli, sconfitto 3-2 dal Chelsea al termine di una gara ricca di colpi di scena. Gli inglesi passano in vantaggio con il rigore di Enzo Fernández per un tocco di mano di Juan Jesus. La reazione degli azzurri è immediata: Vergara firma il pari al 33’ e Højlund completa la rimonta al 43’. Nella ripresa però sale in cattedra João Pedro, che al 61’ trova il 2-2 con un magnifico sinistro da fuori area e all’81’ sigla la rete decisiva dopo uno splendido dialogo con Palmer.

Per l’Italia europea resta dunque un terzetto ai playoff, con Inter, Juventus e Atalanta chiamate ora a cambiare passo nella fase a eliminazione diretta, mentre per il Napoli la delusione è grande e il focus torna interamente sul campionato.