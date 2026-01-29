Calciomercato Lecce: Balthazar Pierret nel mirino del Lech Poznan

Il centrocampista francesedel Lecce potrebbe lasciare i salentini nei prossimi giorni. Il club polacco delha manifestato interesse per il giocatore, che in questa stagione di Serie A ha collezionato soltanto tre presenze con la maglia giallorossa.

Nei prossimi giorni, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani incontreranno i dirigenti del Lech Poznan per discutere una possibile cessione di Pierret, sia in prestito sia a titolo definitivo.

Il centrocampista francese vanta esperienze con squadre come Quevilly Rouen, Dinamo Bucarest, US Boulogne, OGC Nizza e le formazioni Under 19 di Nizza ed Escola.

Qualora la trattativa dovesse andare in porto, il Lecce sarà chiamato a trovare un sostituto di spessore per rinforzare il centrocampo, fondamentale per l’obiettivo stagionale della squadra: la salvezza in Serie A.