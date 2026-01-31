Australian Open, Sabalenka e Rybakina in finale: assegnato il titolo nel doppio misto

Aryna Sabalenka vola in finale agli Australian Open. Nella prima semifinale del singolare femminile la tennista bielorussa supera con autorità l’ucraina Elina Svitolina imponendosi 6-2 6-3. Un match controllato fin dai primi scambi, con Sabalenka dominante al servizio e capace di prendere subito il comando degli scambi nel primo set. Nel secondo parziale l’equilibrio regge fino al 3-3, poi la numero uno bielorussa alza il ritmo: rovesci profondi e accelerazioni da fondo campo spezzano la resistenza di Svitolina e valgono il pass per l’atto conclusivo.

Nell’altra semifinale successo in due set anche per Elena Rybakina. La kazaka batte l’americana Jessica Pegula 6-3 7-6 al termine di una sfida più combattuta soprattutto nel secondo set, deciso al tie-break. Rybakina si dimostra solida nei momenti chiave, confermando grande efficacia al servizio e notevole pulizia nei colpi di chiusura.

Spettacolo anche nel torneo di doppio femminile. La coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang conquista la finale regolando 6-3 6-2 la russa Vera Zvonareva e la giapponese Ena Shibahara, grazie a una prova molto aggressiva a rete e a risposte incisive. Nell’altra semifinale vittoria più sofferta per la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina, che superano 7-6 3-6 6-4 la brasiliana Luisa Stefani e la canadese Gabriela Dabrowski dopo tre set lottati.

Già assegnato invece il titolo nel doppio misto. A trionfare sono gli australiani Olivia Gadecki e John Peers, che in finale rimontano il duo francese formato da Manuel Guinard e Kristina Mladenovic con il punteggio di 4-6 6-3 10-8, chiudendo al super tie-break una partita intensa e ricca di capovolgimenti.