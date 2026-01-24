Australian Open, Sinner, Darderi e Musetti volano agli ottavi nonostante il caldo estremo

MELBOURNE – Una giornata diha messo a dura prova giocatori e spettatori all’, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi al Melbourne Park. Il gioco sui campi principali è stato temporaneamente sospeso e la partita diha subito una breve interruzione per consentire la chiusura del tetto del campo.

Nonostante le difficoltà fisiche e i crampi, lo statunitense Eliot Spizzirri non è riuscito a fermare l’altoatesino, che ha vinto in 4 set: 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, conquistando così il passaggio agli ottavi.

Grande giornata anche per Luciano Darderi, che ha superato il russo Karen Khachanov in un match tiratissimo (7-6, 3-6, 6-3, 6-4), centrando per la prima volta gli ottavi di finale agli Australian Open. Il prossimo turno vedrà il derby italiano Sinner-Darderi.

Infine, Lorenzo Musetti ha concluso una vera maratona contro il ceco Tomas Machac, prevalendo in 5 set: 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.

Sinner ha commentato in campo: “Oggi ho fatto molta fatica fisicamente, sono stato fortunato con la Heat Rule e sono riuscito a prendermi il mio tempo. Ho iniziato ad avere crampi dappertutto ed è sicuramente un’area su cui devo lavorare e migliorare. Ho provato a fare il meglio con quello che avevo a disposizione; in tornei come questi ci sono sempre partite difficili.”