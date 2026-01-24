“Puglia, crocevia del Mediterraneo”: al Museo Civico di Bari la mostra su uomini, merci e culture

BARI – Lunedì 26 gennaio, alle ore 10, ilinaugurerà la mostra, realizzata in collaborazione con il

L’esposizione, curata da Fabrizio Lelli, direttore del Museo Ebraico di Lecce, e da Fabrizio Ghio, architetto e membro del comitato scientifico del museo, propone un percorso tra memoria e identità culturale, esplorando gli scambi e le contaminazioni che hanno caratterizzato il Mediterraneo nel corso dei secoli. La mostra guida i visitatori in un viaggio spaziale e temporale, alla riscoperta delle interconnessioni culturali e delle tracce di vita quotidiana, tradizioni e architetture che raccontano la complessa storia della Puglia medievale e moderna.

All’inaugurazione interverranno Vito Leccese, sindaco di Bari, Paola Romano, assessora alle Culture, Francesco Carofiglio, responsabile del Museo Civico, e i curatori Lelli e Ghio.

«Siamo lieti di aprire le porte a nuove occasioni di incontro e dialogo – dichiara Carofiglio –. Mostre come questa rafforzano la collaborazione tra istituzioni e avvicinano studenti e cittadini alla conoscenza della nostra storia».

La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio, con ingresso gratuito per l’inaugurazione. Il museo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 18:30, e nei weekend e festivi dalle 9:30 alle 13:30. Il biglietto di ingresso al museo è di 5 euro intero, 3 euro ridotto; prenotazione necessaria solo per gruppi superiori a 10 visitatori.

Info:

Museo Civico di Bari – Email: info@museocivicobari.it – Tel. +39 080 1234567 – www.museocivicobari.it