Bari, controlli “Alto Impatto”: un arresto e due fermi per reati predatori

BARI - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto” disposti dal Questore, ha intensificato la vigilanza nelle principali piazze cittadine, tra cui

Durante le operazioni sono state controllate 329 persone, di cui 97 con precedenti o segnalazioni di polizia e 64 stranieri. Tre cittadini sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono state eseguite tre perquisizioni personali e una domiciliare. Per alcuni cittadini extracomunitari sono in corso approfondimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione.

Tra i risultati delle operazioni, un cittadino è stato arrestato per spaccio di cocaina, con l’acquirente segnalato all’Autorità Amministrativa, mentre due persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato. Un altro cittadino è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso e di un tirapugni.

Sono stati inoltre effettuati diciotto posti di controllo con la verifica di 122 veicoli, durante i quali sono state elevate sei sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, è stata ritirata una patente e sottoposto a fermo amministrativo un veicolo. Le verifiche in due esercizi commerciali del quartiere Umbertino non hanno invece rilevato irregolarità.

L’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità nelle aree più frequentate della città.