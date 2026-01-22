Australian Open: Sinner domina Duckworth e vola ai sedicesimi
MELBOURNE - Tutto facile per Jannik Sinner agli Australian Open, che ha superato l’australiano James Duckworth in meno di due ore con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2.
L’azzurro ha mantenuto il pieno controllo del match dall’inizio alla fine, conquistando la 16ª vittoria consecutiva a Melbourne Park e confermandosi in grande forma sulla superficie australiana.
Sinner tornerà in campo sabato per affrontare lo statunitense Spizzirri, cercando di proseguire la sua striscia positiva nel torneo.