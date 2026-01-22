Tuturano, 87enne muore in un incendio: indagini per omicidio colposo

TUTURANO – S’indaga perdopo la morte di, 87 anni, deceduto martedì all’interno del suo appartamento a Tuturano.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in casa con la figlia quando, per cause ancora in via di accertamento, è divampato un incendio che ha provocato il crollo parziale del solaio. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto sotto le macerie poche ore dopo l’accaduto.

Il pubblico ministero conferirà a breve l’incarico per eseguire l’autopsia, al fine di chiarire le cause del decesso.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Brindisi e condotte dai carabinieri, prevedono anche accertamenti tecnici all’interno dell’immobile per verificare eventuali problemi di staticità della villetta.