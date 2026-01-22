EasyJet inaugura due nuove rotte per la Puglia: Brindisi-Linate e Bari-Manchester

BRINDISI - EasyJet annuncia due nuovi collegamenti in vista della prossima stagione estiva. Sarà possibile volarequattro giorni a settimana (lunedì, martedì, giovedì e sabato) edue giorni a settimana (lunedì e venerdì). Il collegamento Brindisi-Linate rappresenta il primo volo domestico operato dalla nuova base milanese della compagnia, inaugurata nella primavera del 2025, ampliando l’offerta di collegamenti tra Milano e la Puglia già servita da Malpensa.

Un passo importante per la mobilità e il turismo

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha commentato: “Il collegamento con il city airport di Linate risponde alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e visitatori e rafforza la centralità del nostro sistema aeroportuale nel panorama nazionale. La nuova rotta Bari-Manchester intercetta flussi turistici e comunità pugliesi radicate in Inghilterra, offrendo un collegamento diretto con la propria terra. È un risultato che premia relazioni solide con i vettori e conferma il supporto della Regione per ampliare le destinazioni disponibili”.

L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha sottolineato come le nuove rotte rendano la regione “più connessa, competitiva e aperta, sostenendo mobilità, lavoro, turismo e relazioni sociali. Continuiamo a investire sul sistema aeroportuale come infrastruttura strategica di sviluppo”.

EasyJet: maggiore accessibilità per turisti e residenti

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha aggiunto: “Questi collegamenti ampliano le possibilità di viaggio per i passeggeri della regione. L’integrazione di una rotta internazionale e di un collegamento domestico contribuisce a rendere la Puglia più accessibile per italiani e viaggiatori europei. Continueremo a collaborare con Aeroporti di Puglia per offrire un servizio completo e affidabile, a supporto della mobilità e dello sviluppo turistico ed economico del territorio”.

I biglietti per le nuove rotte sono già disponibili sul sito www.easyJet.com e tramite l’app mobile della compagnia.